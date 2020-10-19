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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Mersin Sebze Hali'nde yangın

Mersin Sebze Hali'nde yangın

Olay yerindeki itfaiye ekipleri

Salar Lyon Soğuk Hava Deposu Trol 

-İtfaiye araçlarından görüntü
-Söndürme çalışmalarından görüntü
-Alevlerin görüntüsü
-Ekiplerin alevlere müdahalesi
-Ekiplerin söndürme çalışmalarından görüntü
-Depo sahibi İbrahim Gülerler ile röportaj
-Soğutma çalışmalarından görüntü

( MERSİN )- Kaynak yapıldığı sırada çıktığı ileri sürülen yangında narenciye ürünlerinin bulunduğu 3 soğuk hava deposu hasar gördü MERSİN

- Mersin Sebze Hali'nde çıkan yangında narenciye ürünlerinin bulunduğu 3 soğuk hava deposunda büyük çapta hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde bulunan Mersin Sebze Hali V Blok'taki bir narenciye deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Plastik kasaların bulunduğu soğuk hava deposundaki yangın, içerisindeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyerek yandaki iki depoya daha sıçradı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, saatler süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangında her 3 depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları devam eden yangının yan taraftaki inşaatta kaynak çalışması sırasında çıktığı ileri sürülürken, 1 kişi gözaltına alındı.Yangın söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izleyen narenciye deposu sahibi İbrahim Gülerler, içerisinde narenciye ürünlerinin depolandığı 3 soğuk hava deposunun yangından zarar gördüğünü belirterek, "Bitişikte komşular kaynak yaparken arka tarafta kağıt deposu var. Oraya düşüyor ve sonra büyüyor. Zararımız 3-5 milyon lira var" dedi.

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