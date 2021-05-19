Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

MERSİN - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Türk bayrağı - Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar - Sahilde bir araya gelen vatandaşlar - Saygı duruşu - İstiklal MarşıAdana, Mersin , Hatay ve Osmaniye'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okunduADANA (AA) - Adana, Mersin , Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından, pencerelerinden ve stadyumlarda düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlara ve pencerelere çıktı.Adana'daki kutlamalar kapsamında saat 19.19'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri Adana Stadyumu'nda İstiklal Marşı okudu.Kent genelinde de vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs coşkunu yaşadı. - Mersin Mersin 'de saat 19.19'da sahil bandında bulunanlar ile evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.Bazı vatandaşlar İstiklal Marşı'nın ardından meşaleler yaktı. Mersin Stadyumu'nda bir araya gelen milli sporcular da İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.Sporcular Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Saygı Duruşu Milli Sporcu Milli Sporcular 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement