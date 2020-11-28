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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
MERSİN - Polisleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

MERSİN - Polisleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

- Polisleri taşıyan midibüsün devrilmesi - Şarampole devrilen minibüsün çekiciye alınması - Yaralıların kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi acil servisi önünde bekleyen vatandaşlar Mersin 'de polisleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 4 yaralıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde, şarampole devrilen midibüsteki bir polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı.Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsüne hükümlü bırakan polis ekibinin 33 BVY 70 plakalı midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıktı.Şarampole devrilen araçtaki 5 polis, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.Tekağaç, bugün Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki törenin ardından Anamur ilçesinde defnedilecek.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Acil Servis Şehit Polis Hastane Irak 

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