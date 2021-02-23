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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Mersin polisi, engelli bir çocuğa sürpriz ziyarette bulundu

Mersin polisi, engelli bir çocuğa sürpriz ziyarette bulundu

- Polis ekiplerinin engelli çocuk İdris Dinç'i ziyareti - Ziyaretten görüntüler - Polis Ekiplerinin, İdris'e doğum günü pastası getirmesi - İdris Dinç'in polis otosunda vakit geçirmesiMERSİN (AA) - Mersin 'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvuran ailesinin isteği üzerine polis ekiplerinin ziyarette bulunduğu engelli çocuk, polis otosuna binerek hayalini gerçekleştirdi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Ayhan Dinç, televizyonda yayınlanan bir polisiye diziyi çok seven, polislere ve ekip otolarına ilgisi olan engelli oğlu İdris Dinç için CİMER'e yaptığı başvuruda, oğlunu polis ekipleriyle buluşturma istediğinde bulundu.CİMER başvurusunun iletildiği Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aileyle irtibata geçti.Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri, epilepsi hastalığı nedeniyle engelli olan İdris'e sürpriz ziyarette bulundu.Ekipler, İdris'le sohbet etti, birlikte pasta üzerindeki mumları üfledi, İdris'e çeşitli hediyeler verip günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.Ziyaretin ardından polis şapkası takıp ekip otosuna da binen İdris, keyifli anlar yaşadı.

Polis Şapkası Epilepsi Hastalığı Hatıra Fotoğrafı Doğum Günü Pastası Polis Ekipleri 

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