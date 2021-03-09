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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
MERSİN - Plastik boru yüklü tır yandı

MERSİN - Plastik boru yüklü tır yandı

- Tırın yanma anı - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmeleriMersin'de plastik boru yüklü tır yandıMERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan plastik boru yüklü tır yandı.Alınan bilgiye göre, Bahattin Şahin yönetimindeki 47 PR 240 plakalı plastik boru yüklü tır, Tarsus - Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde yanmaya başladı.
Alevler, kısa sürede tırın dorsesine sıçradı.Yangını fark eden sürücü Şahin'in itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.Söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Yangına Müdahale 

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