MERSİN - Özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
- Aracın aşağı düştüğü caddeden ve set köprü duvarı - Aracın düştüğü narenciye bahçesi - Kamyonet - Ekiplerin çalışması - Parçalanan köprü korkulukları - Cesetler - Cesetlerin tabuta konulup cenaze aracına konması Mersin 'de özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralıMERSİN (AA) - Mersin 'de özel bir üniversiteye ait kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.Halil Çapar (43) idaresindeki 33 TU 175 plakalı özel bir üniversiteye ait kamyonet, 34. Cadde Mersin Stadyumu karşısındaki yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki set köprüden narenciye bahçesine devrildi.Kazada sürücü ve kızı Dilek Çapar (22) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Halil Çapar'ın eşi Fatma Çapar (44) ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Baba ve kızın cenazeleri araçtan çıkarılıp morga götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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