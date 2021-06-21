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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MERSİN - Otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

MERSİN - Otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

- Kaza yeri - Kaza yapan araçtaki hasar - Cenazenin kaldırılması Mersin 'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdiMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü.Oğuz T. yönetimindeki 06 FK 2495 plakalı otomobil, Kocahasanlı Mahallesi D - 400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Nihal Bozkurt'a çarptı.Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Bozkurt, kaza yerinde hayatını kaybetti.Bozkurt'un cenazesi otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenaze 

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