MERSİN - Otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
- Kaza yeri - Kaza yapan araçtaki hasar - Cenazenin kaldırılması Mersin 'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdiMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü.Oğuz T. yönetimindeki 06 FK 2495 plakalı otomobil, Kocahasanlı Mahallesi D - 400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Nihal Bozkurt'a çarptı.Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Bozkurt, kaza yerinde hayatını kaybetti.Bozkurt'un cenazesi otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım