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MERSİN - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

MERSİN - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

- Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanlar - Ekiplerin yangına müdahale etmesi Mersin 'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorMERSİN (AA) - Mersin 'in Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Alınan bilgiye göre, iki ilçe sınırında yer alan Gülnar'ın Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale başlatıldı.Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.Aynı bölgede, 15 Temmuz'da da orman yangını çıkmış, alevler yaklaşık 50 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

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