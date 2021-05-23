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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
MERSİN - Orman yangını söndürüldü

MERSİN - Orman yangını söndürüldü

- Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları Mersin 'de çıkan orman yangını söndürüldüMERSİN (AA) - Mersin 'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.İlçe sınırlarındaki Çamdüzü mevkisinde bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Orman Yangını Trol 

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