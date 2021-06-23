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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

MERSİN - Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

- Mersin İl Emniyet Müdürlüğü - Operasyon için yola çıkılması - Operasyondan görüntüler - Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi Mersin 'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandıMERSİN (AA) - Mersin , organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu ticareti suçlarını işledikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde 4 tabanca, av tüfeği, 161 fişek, 5 av kartuşu, 19 gram esrar, 24 kırmızı reçeteyle satılan hap, kelepçe, dizüstü bilgisayar ve 24 bin lira ele geçirildi.Şüpheliler emniyete götürüldü.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Suç Örgütü Dizüstü Bilgisayar Yazılı Açıklama 

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