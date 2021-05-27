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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mersin Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını

Mersin Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını

Dumanlardan görüntü

Fabrika Yangını Madeni Yağ Polis Ekipleri Yükselen Yağ Fabrikası 

-Yangının çıktığı fabrika ve yükselen dumanlar
-Araçların uzaklaşırken görüntüleri
-Yangın bölgesinden ve dumanlardan görüntüler

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. Yangına ilk etapta bölge içerisinde bulunan ekipleri müdahale ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlık itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın dolayısıyla bölgeden yoğun duman yükselirken, polis ekipleri de önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili çevreye yayılmaması için de önlem alındığı bildirildi.
(HSK-
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