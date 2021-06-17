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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MERSİN - Mersin merkezli 2 dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

MERSİN - Mersin merkezli 2 dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

- Zanlıların adliyeye çıkarılması Mersin merkezli 2 dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Yazılı Açıklama Dolandırıcılık Polis Ekipleri Dolandırıcılık Operasyonu 

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