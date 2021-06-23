MERSİN - Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi
- Ekiplerin Mersin Limanında ele geçirilen kokain paketlerini sergilemesiBakan Muş, Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi - "Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz"ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.Muş, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bu gece Mersin Limanı'nda bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirildiğini aktararak, "Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
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