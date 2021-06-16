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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (4)

MERSİN - Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (4)

- Konteynerin indirilişi - Narkotik köpeklerinin arama yapması - Muz kolileirnden kokain çıkması - Kokainden görüntü Mersin Valiliği, 1 ton kokainin muz yüklü konteynerde ele geçirildiğini açıkladıMERSİN (AA) - Mersin Valiliği, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokainin Ekvador'dan gelen gemide ve muz yüklü konteynerde bulunduğunu bildirdi.Valilikten, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini duyurmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Ekvador ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide, muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton kokain ele geçirilmiş, sayım ve aramalar devam etmektedir. Tahkikat çok yönlü sürmektedir." denildi.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini belirterek, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." ifadesini kullanmıştı.

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