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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2)

MERSİN - Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2)

- Kokainlerden görüntü - Muz ve muz kolileri - Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Cihan'ın açıklaması Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi - Ticaret Bakanı Mehmet Muş: - "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır"ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini belirterek, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." ifadesini kullandı.Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini duyuran Muş, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." bilgisini verdi.Muş, bu başarılı operasyondan dolayı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti.

Kokain 

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