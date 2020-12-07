MERSİN) - Mersin'de deniz kirliliği drone ile kontrol edilecek

-görüntüleri

-Yetkililerin Başkan Seçer'e drone hakkında bilgi vermesi

-Dronenin görüntüsü

-Dronun uçurulması

-Başkan Seçer'in droneyi uçurarak aldığı görüntüleri incelemesi

-Dronenin havada görüntüsü

-Balıkçı barınağındaki tekneler

-Seçer'ın droneyi kumanda etmesi

-Tekne ile denizdeki çöplerin toplanması

-Dronenin aldığı görüntüler

-Dronenin indirilmesi

-Başkan Seçer'in açıklamaları



(- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesine kazandırılan ve özellikle deniz ile çevre denetimlerinde kullanılacak olan drone, Çamlıbel Balıkçı Barınağında ilk kez uçuruldu MERSİN



- Mersin'de deniz ve çevre kirliliğinin bundan böyle gece gündüz drone ile kontrol edileceği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesine kazandırılan ve özellikle deniz ile çevre denetimlerinde kullanılacak olan drone, Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağında ilk kez uçuruldu. Drone ile sadece deniz araçlarının takibi değil, ihtiyaç halinde karadan ve akarsulardan kaynaklı deniz kirliliği ile il sınırları içi sulak alanların, göletlerin kontrolü de yapılacak. Drone ayrıca çöp depolama alanları, aktarma istasyonları ve hafriyat alanlarının görüntülenmesi, kaçak hafriyat döküntülerinin belirlenmesi ve havadan yapılması muhtemel tüm işlemler için de kullanılabilecek. Çamlıbel Balıkçı Barınağındaki denetimde, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e cihazı tanıttı. Başkan Seçer dana sonra droneyi, İHA1 Pilotu Levent Günay ile birlikte kullandı. Daire Başkanlığında toplam 8 kişi, cihazı kullanmak için pilotluk sertifikası aldı. “Bizlere önemli katkılar sağlayacak” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dronenin önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Verdiğimiz bedeli kat kat bize geri ödeyecek bir alet bu. Biliyorsunuz belirli koordinatlarda, sahilde kirlenmelerle ilgili denetimin kontrolünü belediyemiz yapıyor. Özellikle gemilerin bıraktığı deniz kirliliğine sebebiyet verebilecek her türlü atığın denetimi ve bu konuda yasaların dışında hareket eden deniz araçlarına ceza uygulanması Büyükşehir Belediyesinin de görev alanlarında olan bir konu” dedi.

“Yapacağımız denetimlerde bu drone kullanma imkanımız olacak” Kendilerine ait olan bölgelerde sürekli sahili denetlemeleri gerektiğinden bahseden Seçer, “İçinde bulunduğumuz Balıkçı Barınağı, Mersin Limanı ve 3 mil uzunluğunda 1 kilometre eninde bir koridorda yapacağımız denetimlerde bu drone kullanma imkanımız olacak. Daha önce bu denetim, belediyemize ait, bizden önceki dönemde alınan helikopterle yapılıyordu. Biliyorsunuz biz helikopteri gereksiz ve maliyetli bir hava taşıtı olarak görüp önce satmak için girişimlerde bulunduk. Ama ona muvaffak olamadık. Ardından da şu anda Türk Hava Kurumu bünyesinde Sağlık Bakanlığı'nın sağlık hizmetlerinde kullanılıyor. Tabi ki biz de onlardan kira bedelimizi alıyoruz” diye konuştu.

“Cihaz son derece kullanışlı, güvenli ve önemli özelliklere sahip” Başkan Seçer, drone vasıtası ile bu görevi çok düşük bir maliyette yapabildiklerini de ifade ederek, şöyle devam etti; "Sadece deniz temizliğini kontrol etmiyoruz. Aynı zamanda kentimizdeki hafriyat artıklarının da denetimini drone ile yapabileceğiz. Yine imar ile ilgili yapacağımız bazı çalışmaları, havadan görüntüleme almamız gereken tüm çalışmaları aslında bu drone vasıtasıyla, bunun marifetiyle yapabiliyoruz." Denetimler son teknoloji cihaz ile gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesinin satın aldığı son teknolojik özelliklere sahip drone, yaklaşık 7 kilometre çapında uçma kabiliyeti ile havada 30 dakika kalabiliyor. Üzerinde her türlü çarpışma önleyici sensörleri ile donatılmış olan cihaz, otonom sürüşü sayesinde kendi kalktığı yere kendi inebilme özelliği de taşıyor. Cihazın 5 set yedek batarya ile havada kalma süresi 3 saate kadar çıkıyor. Drone, üzerinde bulunan cihazlarla milimetrik hassasiyet ile uçabiliyor. Üzerindeki kameralar gece görüş ve kızıl ötesi ile görüntü kaydetme olanağı sağlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar yüzlerce denetim yaptı ve toplam 25 gemiye idari yaptırım uygulayarak, 42 milyon 972 lira ceza yazdı. (HSK-



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