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Mersin merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Mersin merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Ekiplerin operasyona giderken görüntüleri

Emekli Uzman Çavuş Yakalama Kararı Personel Sayısı Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Ekiplerin bir evde arama yaparken görüntüleri

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askeri personel sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imam olarak sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, faaliyet gösterdikleri illerde kendilerine bağlı olarak faaliyet yürüten askeri personeller ile ankesörlü hatlardan irtibat kurdukları belirlendi. Ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 5 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 1 emekli uzman çavuş, 1 açıkta uzman çavuş, 1 ihraç binbaşı ve 3 ilişiği kesilen askeri öğrenci olmak üzere 17 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Ağustos tarihinde Mersin merkezli Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Muğla, Sivas, Erzincan, Şırnak, Edirne, Balıkesir ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden operasyonda 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin sorgusunun Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sürdüğü ifade edildi.
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