Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

-Özel harekat ekiplerinin eve girişi

-Şüphelinin üst aramasının yapılması

-Evde köpek vasıtasıyla arama yapılması

-Evde yapılan aramalardan görüntü

-Araçta yapılan aramalardan görüntü

-Şüphelinin jandarma aracına bindirilmesi



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin merkezli Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a silah ve mühimmat aktarımı yaparak lojistik destek sağladıkları belirlenen Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmada, DEAŞ silahlı terör örgütü adına, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde silah alım ve satım faaliyetlerini organize ederek örgüt üyelerine silah ve mühimmat aktarımı yapan Irak uyruklu 3 örgüt üyesinin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Mersin, Sakarya ve Gaziantep'e geldikleri belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Operasyon ile terör örgütünün silah ve mühimmat işlerini organize eden hücreye büyük bir darbe vurulduğu ifade edilirken, yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.





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