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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
MERSİN - Markete çarpan sebze yüklü kamyon devrildi

MERSİN - Markete çarpan sebze yüklü kamyon devrildi

- Devrilen kamyon - Yola saçılan sebzeler - Market içinden görüntüler Mersin 'de markete çarpan sebze yüklü kamyon devrildiMERSİN (AA) - Mersin ’in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkarak markete çarpan sebze yüklü kamyon devrildi.Alınan bilgiye göre, Orhan Gül'ün kullandığı 06 CJE 55 plakalı kamyon, ilçe girişinde kontrolden çıktı.Yol kenarındaki markete çarparak devrilen kamyonun sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Hasarın meydana geldiği kamyondaki domates ve biberler yola saçıldı.Kaza sırasında markette kimsenin olmadığı öğrenildi.

Sebze Yüklü Kamyon Hastane Market Trol 

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