MERSİN - Madeni yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
- Olayın yaşandığı fabrika - İtfaiyenin müdahalesi - Yağ fabrikasının içiMadeni yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor(2)MERSİN (AA) - Mersin 'de madeni yağ üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Alınan bilgiye göre, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı.Kimyasal maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İşletme ve çevresindeki fabrikalar tedbir amaçlı boşaltıldı.Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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