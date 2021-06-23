Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi (3)
- Gümrük Muhafaza ekiplerinin bir gemiye baskın düzenlemesi - Ele geçirilen konteynerın açılması - Konteyner içinde kolilerin arasına gizlenmiş uyuşturucunun bulunmasıBakan Muş, Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi - "Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz"ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.Muş, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bu gece Mersin Limanı'nda bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirildiğini aktararak, "Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
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