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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mersin kumsalları anaç deniz kaplumbağaları için temizleniyor

Mersin kumsalları anaç deniz kaplumbağaları için temizleniyor

- Alata sahili görüntüsü (Drone) - Deniz Orman Okulu öğrencilerin ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun sahilde temizlik yapmaları - Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun konuşması - Enstitü müdürü Cengiz Türkay ile Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun üreme yuvalarına çıta çakmaları - Enstitü müdürü Cengiz Türkay’ın konuşması - Öğretmen Sibel Kubin‘in konuşması - 4 yaşındaki Arya Kubin'in konuşması - Öğrencilerin el sallama görüntüsüMERSİN (AA) - Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Mersin 'in Erdemli ilçesindeki sahilde çevre gönüllüsü çocukların da katılımıyla temizlik yapıldı.Erdemli Belediyesince Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kumsalında düzenlenen etkinlikte yuvalama alanlarının bulunduğu bölgelere uyarı levhaları yerleştirildi.Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile Deniz ve Orman Okulu öğrencileri, kaplumbağaların hareket edeceği noktalarda ve yuva çevresinde temizlik yaptı.Etkinliğin ardından Tollu, üremek için sahile çıkan deniz kaplumbağalarının yuvalarında işaretleme yaptıklarını ve kumsalı temizlediklerini belirterek, "Çocuklarımızla, çevresine ve geleceğine sahip çıkan nesillere yardımcı olduğumuz için mutluluk duyuyoruz." dedi.
Enstitü Müdürü Cengiz Türkay da kent genelinde 5 üreme noktasının bulunduğunu aktararak deniz kaplumbağalarının rahat şekilde yumurtalarını bırakmasına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.
Çevre gönüllülerinden 4 yaşındaki Arya Kubin de kaplumbağaları korumak için etkinliğe katıldığını dile getirerek, "Çevremizi temiz tutalım. Kaplumbağalarımız ölmesin istiyorum." diye konuştu.

Deniz Kaplumbağaları Yumurta Öğrenciler Irak 

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