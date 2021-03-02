MERSİN - Kontrollü normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı
- Okulda eğitim gören öğrencilerden detaylar - Okul bahçesinde oynayan çocuklardan detaylar Mersin Mersin 'de, yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte kentteki ilkokullarda tedbirler kapsamında ders başı yapıldı.Yüz yüze eğitim heyecanı yaşanan okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.Okullardaki ortak kullanım alanlarına Kovid - 19 salgına karşı bilgilendirici broşürler ile sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler asıldı.Yenişehir İlkokulu'nda yeniden ders başı yapan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.
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