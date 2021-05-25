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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
MERSİN - Kamyonetin tekerlek kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

MERSİN - Kamyonetin tekerlek kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

- Ustanın kamyonetin tekerlek kısmına sıkışan kediyi çıkarmaya çalışması - Kedinin kurtarılmasıKamyonetin tekerlek kısmına sıkışan kedi kurtarıldıMERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde kamyonetin tekerlek kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Merkezi görevlileri, saha çalışması amacıyla bulundukları Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi yakınlarında park halindeki hizmet aracının ön bölümünden kedi sesinin geldiğini fark etti.Aracın ön sağ tekerleğinin üst bölümünde bir kedinin sıkıştığını belirleyen görevliler itfaiyeye haber verdi.Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Yenice Mahallesi itfaiye birimi hizmet alanına götürülen aracın sağ ön lastiğini söküp kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.Kurtarılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğal Yaşam Alanı Irak 

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