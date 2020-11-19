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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
MERSİN - Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

MERSİN - Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

- Olay yerindeki ekipler - Kaza yapan kamyon ve kamyonetteki hasar Mersin 'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıMERSİN (AA) - Mersin 'in Mut ilçesinde kamyon ile çarpışan kamyonetteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Uğuz'un kullandığı 33 DYU 09 plakalı kamyonet ile S.A. yönetimindeki 33 AER 930 plakalı kamyon Burunköy Mahallesi'nde çarpıştı.Kazada, kamyonettekilerden Kemal Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Mehmet Uğuz ile yanındaki Nurten Uğuz ve Hediye Hidayet Aydın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Nurten Uğuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Hastane 

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