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Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu etkili oldu
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu etkili oldu

Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu etkili oldu

Cep telefonuyla çekilen görüntüde dolu yağışı

Yağmur Dolu Yağışı Irak 

-Beyaza bürünen fasulye tarlası

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Toros Dağlarının eteklerinde bulunan ilçeye bağlı Sorgun Mahallesinde başlayan yağmur, Cacık Mevkiinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika etkili olduğu öğrenilen dolu açıkta yetiştirilen sebzelere zarar verdi. Dolu yağışı bir süre sonra da yerini tekrar yağmura bıraktı. (HSY-
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