MERSİN - İç çamaşırı ve sırt çantasında uyuşturucu bulunan iki kişi tutuklandı
- Polisin yolcu otobüsünü durdurması - Şüphelilerin ekipler tarafından aranması - Bulunan esrardan görüntü Mersin 'de iç çamaşırı ve sırt çantasında uyuşturucu bulunan iki kişi tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, iç çamaşırı ve sırt çantasında 760 gram esrar bulunan iki zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine bir şehirler arası yolcu otobüsünü takibe aldı.Kent girişinde durdurulan otobüsteki iki kişiden şüphelenen ekipler, Ö.D'nin sırt çantasında 415 gram esrar ele geçirdi. M.O'nun da iç çamaşırına gizlediği poşette 345 gram esrar bulundu.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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