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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin’i dolu vurdu

Mersin’i dolu vurdu

Dolu yağışından görüntü

Akalan Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Yağan 

-Cadde ve sokaklarda biriken doludan görüntü
-Araçların üzerindeki doludan görüntü
-Caddelerdeki insanların dolu nedeniyle güçlük çekmesi
-Esnafın, biriken dolu yığınlarını temizlemesi
-Yoldaki trafik ve beyaz dolu örtüsünden görüntüler

( MERSİN )- Aniden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı MERSİN

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı alarm’ verdiği Mersin’de akşam üzeri aniden bastıran şiddetli dolu hayatı felç etti. İri taneler halinde ve şiddetle yağan dolu kenti adeta beyaz örtüyle kapladı. Mersin’de sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan gök gürültülü şiddetli yağmur, daha sonra doluya dönüştü. Önce yüksek kesimleri vuran dolu, akşam üzeri de kent merkezinde etkili oldu. Yaklaşık yarım saat devam eden şiddetli dolu yağışı, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Dolu yağışıyla birlikte her yer bembeyaz olurken, doluya cadde ve sokaklarda yakalanan vatandaşlar kaçacak yer aradı. Cadde ve sokaklarda biriken dolu nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekti. Şimşeklerle devam eden şiddetli yağışta seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağışın gece de devam etmesi bekleniyor.
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