MERSİN - Gölde alabora olan balıkçı teknesinde boğulan iki kişi toprağa verildi
- Vefat eden balıkçılar Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz için düzenlenen cenaze töreni - Dağdalen ve Yılmaz'ın cenaze namazlarının kılınması - Dağdalen ve Yılmaz'ın için helallik alınması Mersin 'de gölde alabora olan balıkçı teknesinde boğulan iki kişi toprağa verildiMERSİN (AA) - Mersin ’in Silifke ilçesinde bir gölde balık tutmaya çalışırken teknenin alabora olması nedeniyle boğulan iki kişinin cenazesi toprağa verildi. Arkum Mahallesi'nde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde dün 3 kişi çıktıkları balık avında teknenin alabora olması nedeniyle boğulan Kadir Dağdelen (48) ve Coşkun Yılmaz'ın (39) cenazeleri için mahalle mezarlığında namaz kılındı.Cenazeler, kılınan namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi. Namaza Dağdalen ve Yılmaz'ın aileleri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Toprağa verilen Kadir Dağdelen'in evli ve bir çocuk babası, Coşkun Yılmaz’ın ise bekar olduğu öğrenildi.Silifke'de dün alabora olan tekneden bir kişi kurtarılmış, bölgeye gelen sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışması sonucu Dağdelen ve Yılmaz'ın gölde cansız bedenleri bulunmuştu.
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