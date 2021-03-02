Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
MERSİN - Gölde alabora olan balıkçı teknesinde boğulan iki kişi toprağa verildi

MERSİN - Gölde alabora olan balıkçı teknesinde boğulan iki kişi toprağa verildi

- Vefat eden balıkçılar Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz için düzenlenen cenaze töreni - Dağdalen ve Yılmaz'ın cenaze namazlarının kılınması - Dağdalen ve Yılmaz'ın için helallik alınması Mersin 'de gölde alabora olan balıkçı teknesinde boğulan iki kişi toprağa verildiMERSİN (AA) - Mersin ’in Silifke ilçesinde bir gölde balık tutmaya çalışırken teknenin alabora olması nedeniyle boğulan iki kişinin cenazesi toprağa verildi.
Arkum Mahallesi'nde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde dün 3 kişi çıktıkları balık avında teknenin alabora olması nedeniyle boğulan Kadir Dağdelen (48) ve Coşkun Yılmaz'ın (39) cenazeleri için mahalle mezarlığında namaz kılındı.Cenazeler, kılınan namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi.
Namaza Dağdalen ve Yılmaz'ın aileleri, yakınları ve arkadaşları katıldı.
Toprağa verilen Kadir Dağdelen'in evli ve bir çocuk babası, Coşkun Yılmaz’ın ise bekar olduğu öğrenildi.S​​​​ilifke'de dün alabora olan tekneden bir kişi kurtarılmış, bölgeye gelen sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışması sonucu Dağdelen ve Yılmaz'ın gölde cansız bedenleri bulunmuştu.

Balıkçı Teknesi Cenaze Balık Avı Sahil Güvenlik Balık Tutma 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz''Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Oltaya 130 kiloluk orkinos takıldıOltaya 130 kiloluk orkinos takıldı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı