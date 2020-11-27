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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
MERSİN - Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

MERSİN - Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

- Mersin Emniyet Müdürlüğü binası - Operasyona katılan polis ekipleri - Operasyonda ele geçirilen silah - Şüphelilerin gözaltına alınması - Şüphelilerin adliyeye sevki Mersin 'de fuhuş operasyonu: 24 gözaltıMERSİN (AA) - Mersin 'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.Ekiplerin, 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından adresleri belirlenen 26 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 23 şüpheli Mersin 'de, bir zanlı da Adıyaman'da gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde 26 cep telefonu, 4 bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi serbest bırakıldı, 19 zanlı adliyeye sevk edildi.Firari iki şüpheli aranıyor.

Akalan Fuhuş Operasyonu Kurusıkı Tabanca Cep Telefonu Polis Ekipleri 

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