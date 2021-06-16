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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

MERSİN - Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

- Mersin Emniyet Müdürlüğü tabelası - Zanlının adliyeye sevk edilmesi Mersin 'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, evlenme vaadiyle kandırdığı kadının 135 bin lirası ve eşyalarını çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran Z.A. (51), ocak ayında tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği T.K. (37) tarafından dolandırıldığını iddia etti.Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müştekinin 135 bin lirası, cep telefonu, dizüstü bilgisayarı ve çeyrek altınını aldığı öne sürülen şüphelinin adresini tespit etti.Operasyonla gözaltına alınan T.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çeyrek Altın Dizüstü Bilgisayar Yazılı Açıklama Cep Telefonu Dolandırıcılık 

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