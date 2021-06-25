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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
MERSİN - Evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi

MERSİN - Evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi

- Cenazelerin Gülnar ilçesine getirilişi - Helallik alınması - Cenazelerin ayrı ayrı toprağa verilmesi - Cenaze töreni için toplananlar Mersin 'de evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildiMERSİN (AA) - Mersin 'in Gülnar ilçesindeki evlerinde dün ölü bulunan çiftin cenazeleri defnedildi.Köseçobanlı Mahallesi'ndeki dağ evinde ölü bulunan Ahmet Ali T. (35) ile eşi Kader T'nin (33) naaşları, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze nakil aracıyla Gülnar ilçesine getirildi.
Ahmet Ali T'nin cenazesi Köseçobanlı Mahallesi'nde, Kader T'nin naaşı da Kuskan Mahallesi'nde toprağa verildi.
Ailenin yakınları, törende gözyaşlarına hakim olamadı. Törene katılanlar, çiftin yakınlarını teskin etmeye çalıştı.Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi'ndeki dağ evinde yaşayan 15 aylık çocuk sahibi Ahmet Ali T. ile Kader T. çiftinin evine ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, Ahmet Ali T'nin silahla vurularak, eşinin de tavandan sarkıtılan iple asılı şekilde yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Jandarma Cenaze Tesk Sağlık Ekipleri 

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