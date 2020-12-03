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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
MERSİN - Ev yangını hasara neden oldu

MERSİN - Ev yangını hasara neden oldu

- Olay yerinde bekleyen itfaiye ve ambulans - Yanan evin içinde meydana gelen hasar - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Görgü tanığının açıklaması - Ev sahibinin ağlaması - Ekiplerin olay yerinde çalışması Mersin 'de ev yangını hasara neden olduMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.Üçtepe Mahallesi Kızılhayat Sokak'ta yaşayan Ali ve Ayşe Aydın çiftinin evinde kimsenin olmadığı bir anda yangın çıktı.Evdeki alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye haber vererek, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında maddi hasar oluştu.Ev sahibi Ayşe Aydın, gazetecilere, yangın çıktığı esnada serada çalıştıklarını söyledi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığını aktaran Aydın, "Komşuların 'Evde yangın var' demesi üzerine koşarak geldik. Ancak eşyaların tümünün yandığını gördük." ifadesini kullandı.

Ev Yangını Trol 

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