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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı

Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin drone görüntüleri

Sosyal Medya 

-Asayeş ekiplerinin sokak aralarında görüntüleri
-Motorize ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerden görüntü
-Polis ekiplerinin kentte gerçekleştirdikleri denetimlerden görüntüler

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla klip hazırlandı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da yayınlanan ve İnsansız Hava Araçları

Büro Amirliği görevlilerince hazırlanan klipte, kısıtlamanın olduğu günlerde kent merkezinde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin görüntülere yer verildi.
Drone görüntülerinin de yer aldığı klipte, "Sizler için görevdeyiz. Mersin'in yollarında, ara sokaklarında, tüm ekiplerimizle, sağlığınız ve güvenliğiniz için görevimizin başındayız. Evde kal Mersin" mesajı yer aldı. (HSK-
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