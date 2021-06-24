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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MERSİN - Dört iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

MERSİN - Dört iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

- Zanlıların emniyete götürülmesiDört iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, dört iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte kişisel bakım ürünleri satan dört iş yerindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarından N.K, A.İ, K.P. ve M.M. olduğu belirlenen zanlılar operasyonla yakalandı.Şüpheliler emniyete götürüldü.

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