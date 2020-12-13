MERSİN - Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği sürüyor
MERSİN - Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği sürüyor - Boş sokak ve caddelerden görüntüler - Parkta dolaşan sokak hayvanları - Taksiler, belediye otobüsleri ve paket servis kuryelerinden görüntüler - Oyun parklarından görüntüler - Sahil kesiminden ve meydanlardan görüntüler - Polis ve bekçilerden görüntülerDoğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği sürüyorMERSİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Mersin 'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam ediyor. Mersin 'de kentin en hareketli noktalarında sessizlik devam etti.Sahil bandındaki oturma grupları ve yürüyüş parkurlarında sakinlik gözlemlenirken, Beşiktaş ve Mersin İdmanyurdu ve Galatasaray meydanları boş kaldı.
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