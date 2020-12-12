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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
MERSİN - Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor (2)

MERSİN - Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor (2)

MERSİN - Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor (2) - Boş sokak ve caddeler - Taksi ve paket servis kuryeleri - Oyun parkları - Sahil şeridi - Boş meydanlar - Polislerin denetimleriMERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda gün boyu sessizlik hakim oldu.

Koronavirüs 

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