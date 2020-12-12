MERSİN - Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor (2)
MERSİN - Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor (2) - Boş sokak ve caddeler - Taksi ve paket servis kuryeleri - Oyun parkları - Sahil şeridi - Boş meydanlar - Polislerin denetimleriMERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda gün boyu sessizlik hakim oldu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım