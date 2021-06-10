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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MERSİN - Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin öldürüldüğü belirlendi

MERSİN - Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin öldürüldüğü belirlendi

- Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri - Ekiplerin operasyon için yola çıkması - Zanlıların yakalanması - Kayıp olarak aranan kişinin cesedinin bulunduğu yer - Zanlıların emniyete çıkarılışıDiyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin Mersin 'de öldürüldüğü belirlendiMERSİN (AA) - Mersin Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin kentte öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine 14 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da, hakkında 14 Şubat'ta kayıp müracaatı yapılan ve son olarak Mersin 'e geldiği belirtilen Cevat Demir'in, bir televizyon kanalındaki programda kayıp olduğunun tekrar duyurulması üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.Ekipler, televizyon programına katılan ve Demir ile bağlantısı olduğu tespit edilen bazı kişilerin ifadelerine başvurdu, çok sayıda adreste de arama yaptı.Soruşturma kapsamında Demir'in yakınlarından alınan kan örnekleri üzerinden de DNA eşleştirmesi yapıldı.Demir'in hayatta olduğuna dair bir bulguya rastlanmaması üzerine 3 ilde yapılan operasyonda, şüpheliler M.Ş, İ.B, E.E, M.Ş, R.G, T.D, S.Y, P.S, C.E, C.G, C.A, Ş.K, M.A. ve H.B. gözaltına alındı.Zanlılardan M.Ş, İ.B, E.E, M.Ş, R.G, T.D. ve Ş.K, emniyetteki sorgusunda, Demir'i silahla öldürüp cesedini Toroslar ilçesi Çopurlu - Çivi Çukuru mevkisindeki boş bir araziye gömdüklerini itiraf etti.Cinayet zanlıları, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Bu arada, Demir'in cansız bedenine ulaşıldığı, ailesi tarafından teslim alınan cenazenin Diyarbakır'da defnedildiği öğrenildi.

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