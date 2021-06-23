MERSİN - Devrilen tarım aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti
: - Kaza yerine giden itfaiye ekibi - Olay yerinde bekleyen ölen sürücünün yakınları - Olay yerinde güvenlik önlemleri - Cesedin getirilmesi - Sürücünün yakınlarının ağlaması - Cesedin araca konulması ve aracın hareket etmesi - Jandarma araçları - Ölen şahsın fotosu Mersin 'de devrilen tarım aracının altında kalan sürücü hayatını kaybettiMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.Osman Kaya idaresindeki tarım aracı, Batısandal Mahallesi Yazlak mevkisinde devrildi.Aracın altında kalan Kaya'yı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Ekipler, Osman Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Kaya'nın cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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