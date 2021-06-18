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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
MERSİN - Deniz dibi temizliği yapıldı

MERSİN - Deniz dibi temizliği yapıldı

- Deniz dibi temizliği yapan ekiplerin hazırlık yapması - Denizden çıkarılan atıklar - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile röportaj Mersin 'de deniz dibi temizliği yapıldıMERSİN (AA) - Mersin 'de çevre kirliliğini önlemeye yönelik farkındalık için deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.
Yenişehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve bir spor mağazası iş birliğinde düzenlenen etkinlikle Mersin Marina kıyısında deniz tabanı temizlendi.Etkinlikte dalgıçlar, 4 saat süren çalışma sonucu deniz dibinden plastik, cam, metal ve farklı türde kilolarca atık çıkardı.Belediye ekipleri tarafından ayrıştırılan atıklar sahilde sergilendi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, son günlerde Marmara Denizi'nde görülen müsilajın denizleri tehdit ettiğini belirtti.
Temiz çevre için topyekun duyarlılık gerektiğini aktaran Özyiğit, şöyle devam etti:"Sıfır atık şirketimizi kurduk. Sıfır atık noktasında da hiçbir atığın denize ulaşmasını istemiyoruz, onları dönüştürmek istiyoruz. Hatta cam şişelerin mutlaka depozitolu olması gerektiği, mümkünse kademeli olarak plastikten uzaklaşıp cama yönelmemiz gerektiği noktasında davranışlar geliştirmemiz gerekiyor. Yani iş işten geçtikten sonra 'eyvah' demek bir şey değiştirmiyor.Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj felaketini doğanın bir isyanı olarak tabir edebiliriz. Bölgemizde de yaşamadan önce buna çözüm üretmeliyiz. Bugün de dalgıçlarımızla beraber deniz altı temizliği etkinliği yaptık. Hem denizimizi temizlemeye hem de farkındalık oluşturmaya çalıştık. Halkımızın çevre duyarlılığı noktasında çok daha dikkatli olmasını istiyoruz."

Çevre Kirliliği Farkındalık Felaket Yazılı Açıklama 

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