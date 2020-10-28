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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Helikopterin havadan denetim yapması

Orman Yangını Helikopter Trol 

-Yanan bölgelerden görüntü
-Helikopterden görüntü
-Yanan bölgelerden görüntü
-Soğutma çalışmalarından görüntü

( MERSİN ) -- Dün sabah başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden yangın, 4 ilden gelen orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı- Yangında 100 hektarın üzerinde alanda zarar oluştuğu tahmin ediliyor MERSİN

- Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün sabah başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden yangın, 4 ilden gelen orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 100 hektarın üzerinde alanda zarar oluştuğu tahmin ediliyor. Mersin'in Anamur ilçesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangın dün saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan yangına, Antalya, Adana, Osmaniye ve Mersin'den gelen orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına müdahaleye 96 arazöz, 5 helikopter, 5 dozer ile 400 personel katıldı.
Yaklaşık 12 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başladı.
Dün sabaha kadar devam eden çalışmalar, günün ilk saatlerinde de devam etti. Yangın çıkan çeşitli bölgelerde ekipler soğutma yaparken, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de helikopter ile havadan denetim yaptı. (KRY-
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