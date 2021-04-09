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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Mersin'deki kazada yaralandı, 9 ay sonra şehit düştü

Mersin'deki kazada yaralandı, 9 ay sonra şehit düştü

Şehit cenazesinden detay görüntüler

Genç Kız Yaşam Mücadelesi Trafik Kazası Cenaze Namazı Askeri Tören 

-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( İZMİR )- Şehit Tevfik Yasin Keser’e son görev İZMİR

- Mersin’in Mut ilçesinde, 5 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanmasından 9 ay sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit düşen Tevfik Yasin Keser, askeri törenle gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne asker sevk etmek amacıyla Manisa’dan yola çıkan bir otobüs, 27 Temmuz 2020 tarihinde Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkiinde virajı alamayarak şarampole devrilmiş ve kazada 5 asker şehit olmuştu. Yaralanan askerler arasında yer alan Tevfik Yasin Keser (26)'den ise acı haber geldi. İzmir'e sevk edilen Keser, 9 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehit Keser için, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde askeri tören düzenlendi.
Nişanlısı şehidin üniformasını giydi Törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin nişanlısı Sevim Balcı, Keser'in üniformasını giyerek cenazeye katıldı.
Gözyaşlarına boğulan genç kız, şehidin al bayrağa sarılı tabutunun başından bir an olsun bile ayrılmadı. Şehidin ailesi de cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. 26 yaşındaki şehit Yasin Keser, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP’li ve AK Parti'li milletvekilleri katıldı.

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