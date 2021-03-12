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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Mersin'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Kavşakta dönen tır

Kamera Alabalık Zincirleme Kaza 

-Tıra arkadan çarpan aracın takla atarak refüjte durması (Güvenlik kamerası)
-Kaza yapan araç
-Kalabalık
-Yan durmuş araç
-Genel ve detay

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza, Tarsus-Mersin D-400 karayolu Çukurova kavşağında meydana geldi. İsa Ataman (55) idaresindeki 30 YC 871 plakalı tır, Hasan Alparlsan Bayandur (21) yönetimindeki 01 AOM 01 plakalı otomobil ve Emir Kuytul (28) idaresindeki 33 ADF 127 plakalı otomobil kavşakta zincirleme kaza yaptılar. Kazada, 33 ADF 127 plakalı otomobil sürücüsü Emir Kuytul, araçta yolcu olarak bulunan Yaren Gürbüz (24), Mehmet Nizam ve Ünlü Kaya (8) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaren Gürbüz’ün hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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