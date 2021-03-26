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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de zehirlenen 14 koyun telef oldu

Mersin'de zehirlenen 14 koyun telef oldu

Ağıldaki koyunlardan görüntü

Güvenlik Güçleri Bild Kimya Hayvan Trol 

-Telef olan koyunların görüntüsü
-Ölen hayvanlardan görüntüler
-Zehirlenen yaralı hayvanların görüntüsü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de bir besiciye ait ağıldaki 300 koyundan 14'nün zehirlenerek telef olduğu bildirilirken, zehirlenen 10'dan fazla koyunun ise tedavi edilmeye çalışıldığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Köselerli Mahallesinde Durmuş Gül'e ait ağıldaki 300 koyundan 14'ü zehirlenerek telef oldu. Havanlarının zehirlendiğini akşam beslemek için ağıla geldiğinde fark eden besici, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Zehirlenen 10'dan fazla hayvan ise veteriner tarafından tedavi edilmek üzere kontrol altına alındı. Jandarma ekiplerince olay yerindeki incelemelerin ardından tutanak tutulurken, telef olan koyunlar imha edilmek üzere kaldırıldı.Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü, hayvanların besiciye ait araziye dışardan atılan kimyasal zehir sonucu zehirlendiği ileri sürüldü.
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