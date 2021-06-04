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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Ekiplerin operasyona giderken görüntüleri

Jandarma Dizüstü Bilgisayar Cep Telefonu Banka Kartı Sim Kart 

-Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalardan görüntü
-Ele geçn malzemelerden görüntü
-Zanlıların adliyeye götürülürken görüntüleri

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, Erdemli ilçesinde yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, internet üzerinden yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, bir tablet, bir dizüstü bilgisayar, 2 adet hard disk, 9 sim kartı, 3 hafıza kartı, 6 adet banka kartı ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 6 bin 750 TL para ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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