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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Mersin’de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 33 gözaltı

Mersin’de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 33 gözaltı

Drone ile operasyon öncesi görüntü

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-Droneden operasyona giden ekiplerin görüntüsü
-Polislerin belirlenen adreslerde kapıları çalması
-Evde arama yapması
-Gözaltına aldıkları şahısları arabaya bindirmeleri
-Emniyetten şahısların çıkarılmaları
-Polis otobüslerine bindirilmeleri
-Adliyeye götürülmeleri

( MERSİN -TEMİZ GÖRÜNTÜ)- Mersin merkezli 2 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 kişiden 14’ü ise adliyeye sevk edildi MERSİN

- Mersin merkezli 2 ilde gerçekleştirilen 'yasa dışı bahis' operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yası dışı bahis oynayanlara yönelik çalışma yaptı. 3 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takip yapan ekipler, yasa dışı bahis oynatan şüphelileri belirledi. Bunun üzerine Mersin ile Şırnak’ta 18 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 33 şahsı gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 laptop, 20 cep telefonu, 3 hard disk, 6 flash bellek ile 1 çetele ele geçirildi. Şüphelilerin alacaklarını çeteleye yazarak tuttuğu tespit edildi. Şüphelilerden 19’u emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilirken, 14’ü ise adliyeye sevk edildi.
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