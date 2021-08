Mersin'de yangının yaraları sarılıyor

-Ev sahibi ile konuşması

( MERSİN )- Kent merkezindeki vatandaşların yangın mağdurlarına gönderdiği malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Büyükşehir, bir yandan da hasar tespit incelemelerini sürdürüyor MERSİN



- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 ilçede kontrol altına alınıp söndürülen yangınların ardından bölgedeki vatandaşların yaralarını sarıyor. Kent merkezindeki vatandaşların yangın mağdurlarına gönderdiği malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Büyükşehir, bir yandan da hasar tespit incelemelerini sürdürüyor. Büyükşehirin psikolog ve sosyologları ise yangının oluşturduğu travmaları gidermek amacıyla yangın mağdurlarına destek veriyor. Büyükşehirin yardım çağrısı üzerine bölgedeki yangın mağdurlarına ihtiyaç malzemelerini ulaştırmak isteyen vatandaşlar Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi’ne başvurdu. Alınan yardımlar belediyenin aşhanesinde toplanarak tırlarla bölgedeki koordinasyon merkezlerine gönderildi. Büyükşehirin bölgede çalışma yürüten ekipleri, gelen malzemeleri yangın mağduru hanelere ulaştırmaya devam ediyor. Ekipler ayrıca sivil toplum kuruluşu ile derneklerden yardım için bölgeye gelen gruplara ve temsilcilere de rehberlik ediyor. Büyükşehirin itfaiye ekipleri ile sosyal hizmet uzmanları da bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yangında hasar görmüş evlere girerek hasar tespiti gerçekleştiren ekipler, o hanelerdeki ihtiyaç önceliklerini belirliyor. Bu sayede yapılan yardımların ihtiyaç durumuna göre doğru ve etkin bir şekilde ulaştırılması sağlanıyor. Büyükşehirin psikolog ve sosyologları ise yangının bölge halkı üzerinde oluşturduğu travmayı ortadan kaldırabilmek için çalışma yürütüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı bir psikolog ve bir sosyolog yangın mağduru aileleri ziyaret ederek psikolojik destek veriyor. Bir yandan yangının maddi hasarları giderilirken diğer yandan oluşturduğu travmaların da ortadan kaldırılması amaçlanıyor. “Aydıncık’taki 5 mahallemizde yangın vuku buldu” Büyükşehir Belediyesi Aydıncık Koordinasyon Şube Müdürü Recep Kara, ilçedeki son durumla ilgili değerlendirmede bulunarak, “Doğu-batı istikametinde yaklaşık olarak 15 kilometrelik bir vadi. Kuzey-güney istikametinde de 30 kilometrelik bir alanda yangın meydana geldi. 5 mahallemizde yangın vuku buldu. Kırsalda olan yangında köy evleri yandı. Şehre yakın merkezde de betonarme binalar yandı. Can kaybı olmadı. Yaklaşık 10’a yakın yaşlı ve çıkamayacak durumda olan vatandaşlarımızı o gece kurtardık” dedi.

“Halkımızın normal şartlara dönmesini sağlayacağız” Yangının ardından da bölgede çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Kara, “Halkımızın ve Büyükşehir Belediyemizin gönderdiği erzakları ve ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırma açısından arkadaşlarımıza hem yardımcı oluyoruz hem destek oluyoruz. Şu anda yangın soğutma çalışması yeni sonlandırıldı. İnsanların yanan evlerinin nasıl tazmin edileceğiyle ilgili sorunlar baş gösterdi. Bunlarla ilgili alan çalışmalarımızı da başta Vahap Başkanıma ilettik, daire başkanlarımıza ilettik. Onlarla da ilgili çalışmayı yürütüyoruz. Yani eldeki verilere göre ne hizmet gitmesi gerekiyorsa bunları sağlayacağız. Gittiğimiz yerlerde insanların moral ve motivasyonlarında bir karamsarlık havası olduğunu gözlemledik. Bunları da üstlerimize bildirdik. Halkımızın normal şartlara dönmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Sahada hasar tespit incelemeleri gerçekleştiren belediyede görevli sosyolog Musa Ceylan da bu tespitler sayesinde ihtiyaç önceliklerini belirleyebildiklerini vurguladı. Ceylan, “Buradaki önemli nokta temel ihtiyaçlar noktasında vatandaşlarımızın hasarını yerinde tespit etmek. Temel ihtiyaçlar dediğimiz öncelik barınma ve yeme içme. Bu ihtiyaçları gidermek adına incelememizi yapıyoruz. Sonrasında raporlar çıktıktan sonra temel ihtiyaçların belirlenmesi ve rapora göre sosyal hizmet modelimizi belirleyip vatandaşlarımıza yardımlarını yapacağız” şeklinde konuştu.

Aydıncık’ta görev yapan itfaiye erlerinden Ümit Cin ise gelen yardımları vatandaşlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, “Sahada ilk yangın anında sadece çaresizlik ve can havli vardı. Öncelikle can kurtarma vardı. Çok şükür yangın söndürüldü. Şu anda sadece birlik ve beraberliğin verdiği mutluluk olsa da sıkıntılar yine var. Ama birlik, beraberlik ve çalışmalarla insanlar biraz daha mutlu oluyor. Desteklerden çok memnunlar. Çok zarar gören insanlarımız var” dedi.

İtfaiye eri Sait Arslan da “Biz sürekli sahadayız, her konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların yanındayız” diye konuştu.

