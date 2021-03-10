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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yapıldı

Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yapıldı

Uygulamaya katılacak ekiplerin polis merkezinde görüntüsü

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Para Cezası Polis Merkezi Polis Ekipleri 

-Ekiplerin drone ile çekilmiş tepeden görüntüleri
-Polis ekiplerinin Soydaş sitesinde görüntüleri
-Uygulamaya katılan polis ve zırhlı araçların görüntüleri
-Ekiplerin binalara girişi
-Evlerde yapılan aramalardan görüntü
-Kimlik tespit çalışmalarından ve aramalardan görüntüler
-Zırhlı araçların görüntüleri

( MERSİN )- Dün yaşanan kavganın ardından çoğunluğu yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bir sitede gerçekleştirilen uygulamada, 3 kişiye düzensiz göçten dolayı para cezası uygulandı MERSİN

- Mersin'de çoğunluğu yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bir sitede gerçekleştirilen uygulamada, 3 kişiye düzensiz göçten dolayı para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi İstiklal Mahallesi Soydaş Sitesinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan taraflardan bazılarını gözaltına aldı. Bugün de kavganın yaşandığı bölgede geniş çaplı uygulama yapıldı. Yabancı uyruklu şahısların tespiti, kayıt altına alınmaları ve şahısların karıştığı olaylarla ilgili suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamaya, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi. Uygulama kapsamında sitedeki 124 daire kontrol edilirken, 282 yabancı uyruklu şahıs incelendi, 3 kişiye düzensiz göçten dolayı bin 932 lira para cezası uygulandı. Uygulamada, başka suç ve suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.
(HSK-
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