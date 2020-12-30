- Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu

-Polislerden görüntü

-Olay yerine suyu çekmek için MESKİ'nin arabasının gelmesi

-Cenaze arabasının gelmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerden görüntü

-Suyun çekilmeye çalışılması

-Olay yerinden görüntü

-Cesedin tabuta konması

-Tabutun cenaze arabasına konması

-Olayın olduğu bölgeden görüntü

-Cenaze arabasının olay yerinden ayrılması



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de yarısı suya gömülü bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde bulanan bir mobilya fabrikasının yan tarafındaki boşlukta, yarısı suya gömülü bir erkek cesedi bulundu. Fabrika çalışanlarının ihbarını üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeyi kordon altına alırken, suyu çekmek için MESKİ'den yardım istendi. Suyun çekilmesinin ardından ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, darp veya yaralama izine rastlamadı. Şahsın 25 yaşındaki Alican Çubuk olduğu tespit edilirken, üzerinde kalp ilacı çıktı. Cumhuriyet Savcısının incelenmesinin ardından ceset, cenaze arabasıyla otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (KRY-



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