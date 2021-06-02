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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Jandarmanın adreslerde arama yapması

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-Hassas teraziden görüntü
-Uyuşturucudan görüntü
-Arama yapılması
-Ele geçirilen sıvı uyuşturucu ham maddesi
-Şahısların adliyeye girdirilmeleri
-Ele geçirilen uyuşturucudan görüntü

( MERSİN )- Jandarma ekipleri, 2 adrese yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı- Adreslerde yapılan aramalarda ise bir kilo 450 gram metamfetamin, 5 kilo 540 gram sıvı uyuşturucu hammaddesi, 50 gram kubar esrar ile 5 adet hassas terazi ele geçirildi MERSİN

- Mersin'de jandarma ekipleri, 2 adrese yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik araştırmalar sonucunda İran'dan yasadışı yollarla getirilen metamfetamin ham maddesinin merkez Mezitli ilçesinde kiralamış oldukları evlerde işleyerek piyasaya süren 4 kişi tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 1'i yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir kilo 450 gram metamfetamin, 5 kilo 540 gram sıvı uyuşturucu hammaddesi, 50 gram kubar esrar ile 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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